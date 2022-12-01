Переломи 5-ої плеснової кістки можуть розвиватися в основі кістки або в структурі її тіла (діафізі). Переломи діафізу можуть бути гострими чи розвиватися в результаті навантаження. Оскільки лікування та прогноз переломів даного типу дуже різні, важливо забезпечити точну діагностику даних уражень. Діагноз встановлюють рентгенологічно. Лікування залежить від локалізації перелому.
(Див. також «Огляд переломів».)
Біль, набряк, болючість при пальпації, як правило, локалізуються точно в місці перелому.
Діагностика перелому п'ятої плеснової кістки базується на даних рентгенографії стопи, виконаній в передньо-задній, бічній і косій проекціях.
Переломи діафізу 5-ї плеснової кістки
Переломи діафізу можуть бути гострими чи розвиватися в результаті навантаження.. Гострі переломи діафізу, зазвичай, виникають поблизу метафізу і іноді називаються переломами Джонса.
Оскільки може бути порушено кровопостачання, можливі незрощення та затримка консолідації кісткових фрагментів.
Лікування переломів діафізу 5-ї плеснової кістки
Гіпсування без вагового навантаження
Консультація ортопеда
Лікування переломів діафізу 5-ї плеснової кістки включає накладання тристоронньої короткої гіпсової пов'язки на ногу з обмеженням навантаження вагою тіла на 6 тижнів; пацієнта направляють до хірурга-ортопеда для оцінки потреби проведення відкритої репозиції із внутрішньою фіксацією (ORIF).
Переломи основи 5-ї плеснової кістки
Переломи основи цієї кістки іноді називають переломами танцюристів, або переломами псевдо-Джонса. Механізм даних переломів, як правило, пов'язаний з травмою з розчавленням тканин, або дією сили по дотичній, що провокує відрив сухожилля від малогомілкового м'яза. Ці переломи виявляються частіше, ніж гострі переломи діафізу (переломи Джонса).
Знімок люб'язно надано лікарем Даніелем Кампаньє [Danielle Campagne], MD.
Оскільки основа кістки, на відміну від діафізу, має розвинений колатеральний кровообіг, то уповільнене зрощення і незрощення зустрічаються рідко.
Лікування переломів діафізу 5-ї плеснової кістки
Симптоматичне
Лікування переломів 5-ої плеснової кістки симптоматичне, і може передбачати носіння взуття на жорсткій підошві або ортезу, а також вагове навантаження у відповідності до доступного рівня переносимості.