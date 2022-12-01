Переломи основи 5-ї плеснової кістки

Переломи діафізу можуть бути гострими чи розвиватися в результаті навантаження.. Гострі переломи діафізу, зазвичай, виникають поблизу метафізу і іноді називаються переломами Джонса.

Оскільки може бути порушено кровопостачання, можливі незрощення та затримка консолідації кісткових фрагментів.