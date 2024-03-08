Переломи нижньої щелепи та середньої зони обличчя

Тупа травма обличчя може призвести до перелому щелепи й інших кісток середньої зони обличчя. Симптоми залежать від локалізації перелому. Діагноз встановлюють за даними стоматологічного рентгенологічного обстеження та КТ. Лікування може полягати в проведенні хірургічного втручання та/або зовнішній фіксації.

Переломи нижньої щелепи підозрюють у пацієнтів із посттравматичними аномаліями прикусу або локальним набряком, а також із болючістю над сегментом нижньої щелепи. Іншими важливими ознаками є дефекти (зміщення) оклюзійної поверхні зубів, тріщини альвеолярного гребеня та втрата чутливості в зоні іннервації нижнього альвеолярного нерва та підборідного нерва. При деяких переломах спостерігається нестабільність при пальпації. Для переломів виростка нижньої щелепи характерним є біль у ділянці перед вушною раковиною, набряк і обмежене відкривання рота (тризм). При переломі виростка нижньої щелепи на одному боці щелепа під час відкривання рота відхиляється в пошкоджений бік.

Переломи середньої зони обличчя, що охоплює область від верхнього краю очниці до зубів верхньої щелепи, можуть призвести до порушення рівного контуру щік, виличних бугрів, виличної дуги або країв очниць. Для опису переломів середньої зони обличчя можна використовувати класифікацію Ле Фора (див. рисунок Класифікація переломів середньої зони обличчя за Ле Фором). Травматична аномалія прикусу та переломи верхнього альвеолярного гребеня можуть свідчити про перелом верхньої щелепи із пошкодженням оклюзійної поверхні.

На перелом нижньої стінки очниці вказує втрата чутливості в зоні іннервації підочноямкового нерва, наявності енофтальму або диплопії. Пошкодження поруч з очною ямкою потребує обстеження ока, яке включає принаймні оцінювання гостроти зору, стану зіниць й рухів зовнішніх очних м’язів (див. також Перелом нижньої стінки очної ямки при тупій травмі ока).

Перелом виличної дуги підозрюють за наявності тризму та дефекту при пальпації виличної дуги. Вдавлення на іпсилатеральній щоці спочатку не завжди видно через набряк.

Можливим є ушкодження головного мозку та перелом шийних хребців, якщо травма була достатньо тяжкою, щоб призвести для перелому кісток обличчя. При значних травмах, завданих ударом, крововилив та набряк внаслідок перелому кісток обличчя можуть порушити дихальні шляхи.

Класифікація переломів середньої зони обличчя за Ле Фором

Діагностика переломів нижньої щелепи та середньої зони обличчя Рентгенологічне обстеження та/або КТ Перелом кута нижньої щелепи Зображення НАУКОВА ФОТОБІБЛІОТЕКА Перелом тіла нижньої щелепи Зображення DU CANE MEDICAL IMAGING LTD / НАУКОВА ФОТОБІБЛІОТЕКА Панорамна рентгенографія зубів є найкращим методом дослідження при ізольованому переломі нижньої щелепи. Для діагностики переломів кісток обличчя проводять комп’ютерну томографію з тонкими зрізами (товщина зрізу 1 мм) в аксіальній і фронтальній площинах.