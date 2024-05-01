Нітрофурантоїн є активним проти поширених уропатогенних мікроорганізмів, таких як

Інші види ентерококів, у тому числі ванкоміцин-резистентні штами, а також види Klebsiella та Enterobacter часто менш чутливі, але нітрофурантоїн все ще може бути ефективним у лікуванні неускладненого циститу, викликаного цими збудниками. Більшість штамів Proteus, Providencia, Morganella, Serratia, Acinetobacter і Pseudomonas є резистентними до цього лікарського засобу. Перехресної резистентності з іншими класами антибіотиків не спостерігається.

Нітрофурантоїн застосовують лише для

Лікування або профілактики неускладнених інфекцій нижніх сечовивідних шляхів (цистит)

У жінок із рецидивуючими інфекціями сечовивідних шляхів його застосування може призвести до зменшення кількості загострень.

Нітрофурантоїн не є ефективним для лікування підозрюваного пієлонефриту або системної інфекції через низький рівень у сироватці крові та тканинах.