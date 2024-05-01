Нітрофурантоїн є бактерицидним антибіотиком; точний механізм дії невідомий.
Нітрофурантоїн доступний тільки у формі для перорального застосування.
Фармакокінетика нітрофурантоїну
Після прийому одноразової дози нітрофурантоїну його рівні в сироватці крові є дуже низькими, але рівні лікарського препарату в сечі є терапевтичними.
Показання до застосування нітрофурантоїну
Нітрофурантоїн є активним проти поширених уропатогенних мікроорганізмів, таких як
Staphylococcus saprophyticus
Інші види ентерококів, у тому числі ванкоміцин-резистентні штами, а також види Klebsiella та Enterobacter часто менш чутливі, але нітрофурантоїн все ще може бути ефективним у лікуванні неускладненого циститу, викликаного цими збудниками. Більшість штамів Proteus, Providencia, Morganella, Serratia, Acinetobacter і Pseudomonas є резистентними до цього лікарського засобу. Перехресної резистентності з іншими класами антибіотиків не спостерігається.
Нітрофурантоїн застосовують лише для
Лікування або профілактики неускладнених інфекцій нижніх сечовивідних шляхів (цистит)
У жінок із рецидивуючими інфекціями сечовивідних шляхів його застосування може призвести до зменшення кількості загострень.
Нітрофурантоїн не є ефективним для лікування підозрюваного пієлонефриту або системної інфекції через низький рівень у сироватці крові та тканинах.
Протипоказання до застосування нітрофурантоїну
Протипоказання до застосування нітрофурантоїну включають наступні:
Попередня алергічна реакція на цей лікарський засіб
Вік < 1 місяця
Доношена вагітність (вагітність 38–42 тижні), під час пологів або коли пологи насуваються
Ниркова недостатність
На етикетці, затвердженій FDA, зазначено, що нітрофурантоїн протипоказаний пацієнтам із кліренсом креатиніну < 60 мл/хв. Однак даних, які б підтверджували цю рекомендацію, недостатньо, а дослідження показали, що короткочасне застосування нітрофурантоїну, як правило, добре переноситься та є ефективним у пацієнтів із кліренсом креатиніну ≥ 30 мл/хв. Однак у пацієнтів з нирковою недостатністю повідомлялося про більшу кількість побічних ефектів.
Застосування нітрофурантоїну під час вагітності та годування грудьми
Дослідження впливу нітрофурантоїну на репродуктивну функцію тварин не виявили ризиків для плода. Належні та добре контрольовані дослідження з участю вагітних жінок не проводилися, але нітрофурантоїн загалом вважається безпечним протягом усіх 3 триместрів вагітності. Однак нітрофурантоїн протипоказаний до застосування в разі доношеної вагітності та під час пологів, оскільки він впливає на незрілі ферментні системи еритроцитів новонароджених, пошкоджує клітини та може призвести до гемолітичної анемії.
Нітрофурантоїн потрапляє в грудне молоко, і його застосування слід уникати, якщо це можливо, протягом першого місяця годування грудьми, щоб зменшити ризик гемолітичної анемії, особливо в немовлят із гіпербілірубінемією.
Побічні ефекти нітрофурантоїну
Побічні ефекти нітрофурантоїну включають наступні:
Розлади з боку шлунково-кишкового тракту
Легенева токсичність
Периферійна нейропатія
Гемолітична анемія
Токсичний вплив на печінку
Частими побічними ефектами є нудота та блювання, які менш ймовірні в разі застосування макрокристалічної форми. Може виникнути гарячка, висипання, гострий алергічний пневмоніт (що супроводжується гарячкою та еозинофілією) та хронічний прогресуючий інтерстиціальний фіброз легень. В разі продовження застосування антибіотику можуть з'явитися парестезії з наступним розвитком тяжкої висхідної рухової та чутливої полінейропатії, особливо в пацієнтів із нирковою недостатністю.
Повідомлялося про випадки лейкопенії та токсичного впливу на печінку (гострий холестатичний або хронічний активний гепатит), а в пацієнтів із дефіцитом Г6ФДГ та в немовлят віком < 1 місяця можливе виникнення гемолітичної анемії.
Хронічні реакції з боку легень і печінки виникають у разі застосування антибіотика протягом > 6 місяців.