Хлорамфенікол має широкий спектр діє стосовно таких мікроорганізмів:

Грампозитивні й грамнегативні коки та бацили (у тому числі анаероби)

Види Rickettsia, Mycoplasma, Chlamydia та Chlamydophila

Унаслідок токсичної дії на кістковий мозок, наявності альтернативних антибіотиків і розвитку резистентності хлорамфенікол більше не є препаратом вибору для лікування будь-якої інфекції, за винятком таких:

Серйозні інфекції, що зумовлені декількома видами полірезистентних бактерій, які залишаються чутливими до цього антибіотика

Чумний менінгіт або ендофтальміт, оскільки інші лікарські препарати для лікування чуми погано проникають у ці простори тіла

Однак коли хлорамфенікол застосовувався для лікування менінгіту, зумовленого відносно резистентними до пеніциліну пневмококами, результати були не надто обнадійливими, ймовірно, тому що хлорамфенікол має низьку бактерицидну активність проти таких штамів.