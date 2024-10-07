ruka kwa maudhui makuu
Mwongozo wa MSDToleo la Mtumiaji
Search icon

Kinanah Yaseen, MD

Utaalamu na Umahiri

  • General rheumatology and vasculitis

Ushirikishaji

  • Associate Staff
  • Cleveland Clinic

Elimu

  • University of Tishreen School of Medicine, Latakia, Syria Post-Graduate Training Fairview Hospital, Cleveland, OH. Resident 2015-2017 Fairview Hospital, Cleveland, OH Chief Resident 2017-2018 Cleveland Clinic, Cleveland, OH Fellow 2018-2020 Cleveland Clinic, Cleveland, OH Vasculitis Fellow 2020-2021

Uthibitisho

  • American Board of Internal Medicine-Adult Rheumatology Certificate American Board of Internal Medicine Certificate

Maelezo na Sura za Mwongozo