ruka kwa maudhui makuu
Mwongozo wa MSDToleo la Mtumiaji
Search icon

M. Patricia Rivera, MD

Utaalamu na Umahiri

  • Pulmonary/Lung Cancer/Drug-Related Pneumonitis/Pleural Disease

Ushirikishaji

Elimu

  • Residency, Pulmonary Disease, Memorial Sloan-Kettering Cancer Center
  • Fellowship, Pulmonary Disease, Memorial Sloan-Kettering Cancer Center
  • Residency, Internal Medicine, North Shore University Hospital-Manhasset

Uthibitisho

  • Internal Medicine and Pulmonary Medicine