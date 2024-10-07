M. Patricia Rivera, MD
Utaalamu na Umahiri
- Pulmonary/Lung Cancer/Drug-Related Pneumonitis/Pleural Disease
Ushirikishaji
- Professor of Medicine, Division of Pulmonary Diseases and Critical Care Medicine
- University of Rochester Medical Center
Elimu
- Residency, Pulmonary Disease, Memorial Sloan-Kettering Cancer Center
- Fellowship, Pulmonary Disease, Memorial Sloan-Kettering Cancer Center
- Residency, Internal Medicine, North Shore University Hospital-Manhasset
Uthibitisho
- Internal Medicine and Pulmonary Medicine