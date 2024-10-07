ruka kwa maudhui makuu
George Newman, MD, PhD

Utaalamu na Umahiri

  • Neurology, Vascular Neurology, Spinal Disorders

Ushirikishaji

Elimu

  • Medical School: University of Virginia School of Medicine, Charlottesville, VA
  • Residency: Internal Medicine, Roger Williams Medical Center, Providence, RI
  • Residency: Neurology, University of Virginia, Charlottesville, VA

Uthibitisho

  • American Board of Psychiatry and Neurology – Neurology
  • American Board of Psychiatry and Neurology – Vascular Neurology
  • American Board of Psychiatry and Neurology – Neurocritical Care

Chagua Zawadi, Mafanikio na Machapisho

  • Osler-Blochley Award, Sidney Kimmel Medical College at Thomas Jefferson University
  • Over 60 articles in peer-reviewed journals

Maelezo na Sura za Mwongozo