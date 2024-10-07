honeypot link
Nyumbani
Kuhusu Miongozo ya MSD
Waandishi
kris m. mogensen
Kris M. Mogensen, MS, RD-AP
Utaalamu na Umahiri
Critical care nutrition, enteral and parenteral nutrition, adult nutrition
Ushirikishaji
Team Leader Dietitian Specialist
Department of Nutrition, Brigham and Women's Hospital
Maelezo na Sura za Mwongozo
Sura
Usaidizi wa Lishe