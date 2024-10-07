Anna Malkina, MD
Utaalamu na Umahiri
- Nephrology, Internal Medicine
Elimu
- Medical School: University of California, San Diego School of Medicine
- Residency: Internal Medicine, University of California, San Francisco
- Fellowship: Nephrology, University of California, San Francisco
Uthibitisho
- American Board of Internal Medicine – Internal Medicine
- American Board of Internal Medicine – Nephrology
Chagua Zawadi, Mafanikio na Machapisho
- Arnold P. Gold Foundation Humanism in Medicine Award, UC San Diego Health Sciences
- Andy I. Choi MD Memorial Scholarship, UC San Francisco
Maelezo na Sura za Mwongozo