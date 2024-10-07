ruka kwa maudhui makuu
Mwongozo wa MSDToleo la Mtumiaji
Search icon

Mustafa A. Mafraji, MD

Ushirikishaji

Elimu

  • Residency: Radiology, Hamad Medical Corporation. Doha, Qatar.
  • Fellowship: Neuroradiology, Rush University Medical Center. Chicago, IL, USA
  • Fellowship: Advanced Neuroradiology, Rush University Medical Center. Chicago, IL, USA
  • Fellowship: Body and MSK Radiology, Rush University Medical Center. Chicago, IL, USA
  • Medical school: Jordan University of Science and Technology Faculty of Medicine, Irbid, Jordan

Uthibitisho

  • American Board of Radiology – Diagnostic Radiology
  • American Board of Radiology – Neuroradiology

Maelezo na Sura za Mwongozo