Nyumbani
Kuhusu Miongozo ya MSD
Waandishi
shari lipner
Shari Lipner, MD, PhD
Utaalamu na Umahiri
Nail Disorders
Ushirikishaji
Associate Professor of Dermatology
Weill Cornell Medicine
Elimu
BA Dartmouth College
MD, PhD Albert Einstein College of Medicine
Dermatology Residency, Weil Cornell - NYPH
Maelezo na Sura za Mwongozo
Sura
Matatizo ya Kucha