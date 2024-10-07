ruka kwa maudhui makuu
Magda Lenartowicz, MD

Utaalamu na Umahiri

  • Geriatric Medicine, Preventive Medicine, Hospice and Palliative Care

Ushirikishaji

Elimu

  • Fellowship: Hospice and Palliative Care Medicine, University of Colorado Anschutz
  • Medical School: University of Saskatchewan College of Medicine, Saskatoon, Canada
  • Residency: University of Saskatchewan College of Medicine, Saskatoon, Canada
  • Fellowship: Geriatric Medicine, UCLA Medical Center, Los Angeles, CA

Uthibitisho

  • American Board of Internal Medicine – Internal Medicine
  • American Board of Internal Medicine – Geriatric Medicine

Maelezo na Sura za Mwongozo

Sura