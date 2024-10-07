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Bradley W. Kesser, MD

Utaalamu na Umahiri

  • Otology, Neurotology, Hearing Loss, Aural Atresia

Ushirikishaji

Elimu

  • Medical School: University of Virginia School of Medicine
  • Residency: Otolaryngology-Head and Neck Surgery, University of Virginia
  • Fellowship: Otology-Neurotology, House Ear Clinic, Los Angeles, CA

Uthibitisho

  • American Board of Otolaryngology-Head and Neck Surgery
  • American Board of Otolaryngology-Head and Neck Surgery – Neurotology

Chagua Zawadi, Mafanikio na Machapisho

  • Diplomat, American Board of Otolaryngology-Head and Neck Surgery
  • University of Virginia Academy of Distinguished Educators
  • Best Doctors in America, 2011-2021
  • Co-author, Dizziness and Vertigo Across the Lifespan, Elsevier
  • Past President, American Neurotology Society

Maelezo na Sura za Mwongozo