James R. Berenson, MD
Utaalamu na Umahiri
- Hematology/Oncology, Multiple Myeloma
Elimu
- Medical School: University of California San Diego School of Medicine, San Diego, CA
- Internship: Internal Medicine, University of Utah Medical Center, Salt Lake City, UT
- Residency: Internal Medicine, University of Utah Medical Center, Salt Lake City, UT
- Fellowship: Hematology/Oncology, UCLA Medical Center, Los Angeles, CA
Uthibitisho
- American Board of Internal Medicine – Internal Medicine
- American Board of Internal Medicine – Medical Oncology
Chagua Zawadi, Mafanikio na Machapisho
- President, Oncotherapeutics
- Over 275 articles in peer-reviewed journals
Maelezo na Sura za Mwongozo