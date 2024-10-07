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Guy P. Armstrong, MD

Utaalamu na Umahiri

  • General cardiology, Angioplasty and stents, Pacemakers, Cardiac ultrasound

Ushirikishaji

Elimu

  • Examination in Cardiac Pacing and Defibrillation of the North American Society of Pacing and Electrophysiology
  • Fellowship: Cardiac Intervention, Auckland City Hospital
  • Medical School: University of Auckland School of Medicine, Auckland, NZ
  • Advanced Fellowship: Cardiac Imaging, Cleveland Clinic Foundation, Cleveland, OH

Chagua Zawadi, Mafanikio na Machapisho

  • Fellow, Royal Australasian College of Physicians
  • Fellow, American College of Cardiology
  • Fellow, European Society of Cardiology
  • Fellow, Cardiac Society of Australia and New Zealand

Maelezo na Sura za Mwongozo