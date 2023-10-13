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Эпизиотомия

Во время беременности матка служит вместилищем для развивающегося плода и его защиты. Приблизительно через 40 недель плод достигает полной зрелости и готов к рождению.

Во время родов входное отверстие матки, называемое шейкой матки, расширяется, чтобы ребенок мог попасть из матки во влагалище. Влагалище представляет собой мышечную трубку, которая расширяется до такой степени, чтобы вместить головку и плечики ребенка во время продолжающихся маточных сокращений, которые выталкивают ребенка наружу.

Иногда отверстие влагалища оказывается слишком узким, и роды невозможны без разрыва влагалища. При наличии такого риска может быть выполнена процедура, называемая эпизиотомией.

В ходе эпизиотомии врач делает разрез в нижней части влагалища. Это увеличивает входное отверстие влагалища и предотвращает разрыв его стенок во время рождения головки ребенка. После родов разрез зашивают для лучшего заживления. Однако эта процедура увеличивает время восстановления матери.

Существует несколько возможных осложнений, связанных с этой процедурой, которые следует обсудить с врачом до начала процедуры.

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