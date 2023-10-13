В кульминационный момент приблизительно на 40 неделе беременности женщина начинает испытывать схватки. Схватки оповещают о приближающихся родах.

Чтобы уменьшить дискомфорт, связанный с родами, многие женщины решают воспользоваться процедурой под названием «эпидуральная анестезия» для обезболивания нижней части тела. Перед этой процедурой женщине могут делать внутривенные вливания жидкостей для поддержания артериального давления. Также на живот женщине помещают фетальный монитор для наблюдения за частотой сердечных сокращений ребенка. Затем женщину располагают в положении на боку или сидя с округленной спиной. Как только женщина занимает необходимое положение, анестезиолог находит подходящий отдел позвоночника женщины, дезинфицирует его и вводит небольшое количество местного анестетика для обезболивания кожи в месте инъекции. Независимо от положения женщины, она должна оставаться совершенно неподвижной, в то время как врач медленно и осторожно вводит длинную иглу в ее позвоночный столб.

Игла проходит через кожу и между позвонками, пока не достигнет пространства рядом с оболочкой, окружающей спинномозговые нервы. Эта оболочка по-латински называется dura mater, отсюда и название — эпидуральная анестезия. Как только игла установлена в нужном месте, анестезиолог проверяет, чтобы игла не проникла в твердую мозговую оболочку или кровеносный сосуд. Затем через иглу в эпидуральное пространство вводят тонкий катетер. Затем по этому катетеру подают лекарство, которое обезболивает нижние отделы организма женщины и уменьшает дискомфорт, связанный с родами.