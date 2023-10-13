Эндометриоз является расстройством женской репродуктивной системы. Матка состоит из 3 слоев:

периметрий (внешний слой);

миометрий (мышечный или средний слой) и

эндометрий (внутренний слой).

Каждый месяц во время менструального цикла женщины эндометрий растет и утолщается, чтобы подготовиться к имплантации оплодотворенной яйцеклетки. Когда эндометрий достигает полной толщины, яйцеклетка высвобождается из яичников. Если яйцеклетка оплодотворена, она прикрепляется к утолщенному эндометрию. Однако если яйцеклетка не оплодотворена, эндометриальный слой отслаивается на одном из этапов нормального менструального цикла.

Эндометриоз — это состояние, при котором клетки эндометрия прикрепляются к тканям, окружающим матку, например, тканям фаллопиевых труб, яичников, толстого или тонкого кишечника.