эндометриоз;
Эндометриоз является расстройством женской репродуктивной системы. Матка состоит из 3 слоев:
периметрий (внешний слой);
миометрий (мышечный или средний слой) и
эндометрий (внутренний слой).
Каждый месяц во время менструального цикла женщины эндометрий растет и утолщается, чтобы подготовиться к имплантации оплодотворенной яйцеклетки. Когда эндометрий достигает полной толщины, яйцеклетка высвобождается из яичников. Если яйцеклетка оплодотворена, она прикрепляется к утолщенному эндометрию. Однако если яйцеклетка не оплодотворена, эндометриальный слой отслаивается на одном из этапов нормального менструального цикла.
Эндометриоз — это состояние, при котором клетки эндометрия прикрепляются к тканям, окружающим матку, например, тканям фаллопиевых труб, яичников, толстого или тонкого кишечника.
В рамках одной из фаз менструального цикла, когда растет эндометриальный слой, также растут клетки, расположенные за пределами матки. Когда происходит овуляция и яйцеклетка не оплодотворена, эндометриальные клетки отслаиваются как внутри так и снаружи матки, вызывая кровотечение, сильные спазмы и боль. Эндометриоз также может влиять на фертильность женщины. Врач может должным образом диагностировать это заболевание и определить тактику его лечения.