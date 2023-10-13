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Электродиагностическое обследование

Электродиагностическое обследование позволяет оценить мышечные симптомы, которые могут возникнуть в результате травмы или заболевания нервов или мышц. Симптомы могут включать мышечную боль, слабость или онемение.

Существует два типа электродиагностического обследования, которые используются чаще всего: электромиография, или ЭМГ, и исследование нервной проводимости. Во время этих обследований анализируют электрическую активность, которая происходит в нервах и мышцах.

Во время ЭМГ изучают мышечную активность. Она предусматривает введение иглы через кожу в мышцу. Игла записывает электрическую активность в мышцах, когда пациент расслабляет, а затем напрягает мышцу. Когда нормальная мышца находится в состоянии покоя, нет никакой электрической активности. Когда мышца сокращается, регистрируется электрическая активность.

Обследования нервной проводимости обычно проводятся вместе с ЭМГ для определения функции нервов. Во время этой процедуры электроды размещаются на поверхности кожи по ходу нерва. Затем по ходу нерва отправляются электрические сигналы. Датчики регистрируют электрическую активность и измеряют скорость движения импульса по ходу нерва. Результаты отображаются на мониторе компьютера и оцениваются.

Оба обследования являются важными инструментами оценки травм нервов или нервных корешков, а также заболеваний нервов и мышц.

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