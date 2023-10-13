Яички взрослого мужчины ежедневно вырабатывают около полумиллиарда сперматозоидов. Яичники женщины, напротив, способны вырастить лишь несколько яйцеклеток в месяц. Как правило, только одна из этих яйцеклеток достигает зрелости и может быть оплодотворена.

Оплодотворение может произойти только во время овуляции; овуляция — это период менструального цикла женщины, когда созревшая яйцеклетка выходит из яичника и перемещается по фаллопиевой трубе. Чтобы произошло зачатие, один сперматозоид должен оплодотворить созревшую яйцеклетку в фаллопиевой трубе. Затем оплодотворенная яйцеклетка должна имплантироваться в матке, чтобы образовался эмбрион.

Бесплодие определяется как неспособность образовать эмбрион естественным путем, несмотря на попытки зачатия на протяжении не менее 1 года. Причиной этого состояния могут быть факторы как со стороны мужчины, так и со стороны женщины.

Экстракорпоральное оплодотворение, или ЭКО, — это новейшая медицинская методика, помогающая бесплодным парам достичь беременности. В ходе типичной процедуры ЭКО женщине сначала назначают лекарственные препараты для стимуляции выработки нескольких зрелых яйцеклеток. Когда эти яйцеклетки созревают, их извлекают через влагалище с помощью иглы. Затем яйцеклетки помещают в специальным образом подготовленную лабораторную чашку.

После проведения процедуры под названием «промывка спермы» сперма смешивается с извлеченными яйцеклетками. Для этого сперма вводится в ядро яйцеклетки с помощью другой иглы или ее помещают вместе с яйцеклетками в специальную лабораторную чашку. Знаком произошедшего оплодотворения является расщепление, или деление, яйцеклеток на множество клеток. Эмбрионы необходимо поместить в матку приблизительно через 72 часа после оплодотворения.