Электрокардиограмма (ЭКГ), изображенная справа, представляет движение электрического тока (изображенного зеленым цветом) через сердце во время сокращения сердечной мышцы. Первый зубец ЭКГ, обозначаемый P, отображает начало сокращения сердечной мышцы в верхних камерах сердца (предсердиях). Комплекс QRS соответствует движению электрического тока через нижние камеры сердца (желудочки). Зубец Т формируется на этапе восстановления, при котором электрический ток распространяется обратно через желудочки в противоположном направлении. Сердце, изображенное слева, бьется в такт с ЭКГ. Обедненная кислородом (изображенная синим цветом) кровь перекачивается из сердца в легкие, которые снабжают ее кислородом. Обогащенная кислородом (изображенная красным цветом) кровь возвращается от легких к сердцу и перекачивается ко всему телу.