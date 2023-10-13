ЭКГ: Интерпретация зубцов (анимация)
Электрокардиограмма (ЭКГ), изображенная справа, представляет движение электрического тока (изображенного зеленым цветом) через сердце во время сокращения сердечной мышцы. Первый зубец ЭКГ, обозначаемый P, отображает начало сокращения сердечной мышцы в верхних камерах сердца (предсердиях). Комплекс QRS соответствует движению электрического тока через нижние камеры сердца (желудочки). Зубец Т формируется на этапе восстановления, при котором электрический ток распространяется обратно через желудочки в противоположном направлении. Сердце, изображенное слева, бьется в такт с ЭКГ. Обедненная кислородом (изображенная синим цветом) кровь перекачивается из сердца в легкие, которые снабжают ее кислородом. Обогащенная кислородом (изображенная красным цветом) кровь возвращается от легких к сердцу и перекачивается ко всему телу.