Под химиотерапией подразумевают применение лекарственных препаратов для уничтожения опухолевых клеток. Противоопухолевые препараты обычно вводятся посредством внутривенной (в/в) инфузии, при которой они попадают в кровоток с постоянной назначенной скоростью. Многократное введение иглы в вену может вызывать образование рубцов или ослабление стенок вен, что приводит к невозможности их повторного длительного использования. Альтернативой является установка центрального венозного катетера или ЦВК. ЦВК устанавливают хирургическим путем в крупную вену грудной клетки или шеи и продвигают до достижения верхней полой вены. Затем катетер фиксируют к грудной клетке. После установки ЦВК можно использовать для доставки внутривенных препаратов или забора крови для лабораторных анализов. ЦВК, как правило, устанавливают на длительный период времени, что удобно для пациентов, нуждающихся в длительной химиотерапии. Другой тип долгосрочного венозного доступа — это катетер ПИК, или периферически имплантируемый центральный катетер. По сравнению с ЦВК-доступом ПИК-катетер вводят в вену на руке или кисти. Как и в случае с ЦВК, катетер продвигают вдоль вен все большего и большего размера, пока он не достигнет верхней полой вены. Как ЦВК, так и ПИК-катетеры обеспечивают длительный венозный доступ без необходимости частого введения иглы. С помощью ЦВК некоторые виды лечения можно получать в домашних условиях. Как ЦВК, так и ПИК-катетеры характеризуются высоким риском развития инфекции. Необходимо всегда использовать стерильные методы.