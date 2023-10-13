Внутри полостей в костях содержится губчатая сердцевина, называемая костным мозгом. Именно здесь вырабатываются стволовые клетки. Стволовые клетки представляют собой незрелые клетки, которые могут развиваться в компоненты крови: эритроциты, которые несут кислород ко всем частям тела; лейкоциты или лимфоциты, которые борются с инфекцией; и тромбоциты, которые участвуют в свертывании крови.

Хронический миелоидный лейкоз (ХМЛ) представляет собой злокачественное заболевание лейкоцитов в крови и костном мозге. ХМЛ развивается из-за приобретенных генетических аномалий. Во время клеточного деления часть ДНК из хромосомы №9 переносится в хромосому №22. Это изменение называется «филадельфийской хромосомой».

При возникновении этой аномалии возникающий сбой сигнальных систем организма приводит к тому, что избыточное количество стволовых клеток развивается в тип лейкоцитов, называемый гранулоцитами. Некоторые из этих гранулоцитов не достигают созревания. Незрелые гранулоциты называются бластами.

Поскольку злокачественные гранулоциты и бласты размножаются в крови и костном мозге, в нем вырабатывается меньше здоровых лейкоцитов, эритроцитов и тромбоцитов. Поскольку селезенка также вырабатывает лейкоциты, злокачественные клетки также могут развиваться в селезенке.

Хронический миелоидный лейкоз развивается медленно. Частыми симптомами являются анемия, потеря веса, лихорадка и увеличение селезенки.

В настоящее время лечение пациентов с ХМЛ — это таргетная терапия против аномалий, вызванных филадельфийской хромосомой. Прогноз зависит от таких факторов, как стадия заболевания, возраст и общее состояние здоровья пациента.