Внутри полостей в костях содержится губчатая сердцевина, называемая костным мозгом. Именно здесь вырабатываются стволовые клетки. Стволовые клетки представляют собой незрелые клетки, которые могут развиваться в компоненты крови: эритроциты, которые несут кислород ко всем частям тела; лейкоциты или лимфоциты, которые борются с инфекцией; и тромбоциты, которые участвуют в свертывании крови.

Хронический лимфолейкоз (ХЛЛ) представляет собой тип онкологического заболевания, при котором костный мозг вырабатывает чрезмерное количество лимфоцитов. Термин «хронический» означает, что опухолевые клетки размножаются медленно, и развитие болезни занимает длительный период времени. При ХЛЛ вырабатываются аномальные лимфоциты, не способные бороться с инфекцией. Поскольку число аномальных лимфоцитов в крови и костном мозге возрастает, вырабатывается меньше здоровых лейкоцитов, эритроцитов и тромбоцитов. Это может вызвать симптомы утомляемости, рецидивирующие инфекции, анемию и легкое образование гематом.

На ранних стадиях хронический лимфолейкоз обычно протекает бессимптомно. Лечение и прогноз зависят от стадии и распространенности заболевания. Стандартная терапия включает «динамическое наблюдение», химиотерапию, лучевую терапию и терапию моноклональными антителами. В настоящее время проводятся клинические исследования другого типа лечения — трансплантации стволовых клеток костного мозга. Хронический лимфолейкоз является вторым наиболее частым видом лейкоза у взрослых, и чаще всего развивается после среднего возраста. ХЛЛ практически не встречается у детей.