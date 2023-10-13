Во время беременности матка женщины будет вмещать и защищать развивающийся плод в течение около 9 месяцев. На протяжении беременности развитие плода можно наблюдать путем плановых ультразвуковых исследований.

Датчик помещают на коже живота и осторожно перемещают круговыми движениями; при этом датчик испускает внутрь тела безвредные ультразвуковые волны. Звуковые волны отражаются или создают эхо от структур внутри живота, в том числе от плода. Сигналы звуковых волн обрабатываются компьютером и выводятся на монитор. С помощью этих изображений врач может обследовать плод и оценить динамику его развития.