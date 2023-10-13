Предоставлено Вамmsd logo
This site is not intended for use in the Russian Federation
skip to main content
MSDСправочник MsdПользовательская версия
Search icon

ультразвуковое исследование.

Во время беременности матка женщины будет вмещать и защищать развивающийся плод в течение около 9 месяцев. На протяжении беременности развитие плода можно наблюдать путем плановых ультразвуковых исследований.

Ультразвуковое исследование — это процедура, позволяющая врачу исследовать внутреннюю анатомию с помощью звуковых волн высокой частоты.

Датчик помещают на коже живота и осторожно перемещают круговыми движениями; при этом датчик испускает внутрь тела безвредные ультразвуковые волны. Звуковые волны отражаются или создают эхо от структур внутри живота, в том числе от плода. Сигналы звуковых волн обрабатываются компьютером и выводятся на монитор. С помощью этих изображений врач может обследовать плод и оценить динамику его развития.

По этим темам