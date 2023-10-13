Предоставлено Вамmsd logo
This site is not intended for use in the Russian Federation
skip to main content
MSDСправочник MsdПользовательская версия
Search icon

Угревая сыпь

Кожа содержит много крошечных волосяных фолликулов или пор. Каждая пора содержит волос и состоящую из нескольких долек железу, называемую сальной железой. Сальные железы вырабатывают жирное вещество, называемое кожным салом, которое обычно перемещается вверх по поре и смазывает волос и кожу.

Акне развивается, если поры забиваются избытком кожного сала и мертвых клеток кожи. Если поры забиваются частично, но путь к поверхности кожи остается открытым, темная поверхность высохшего кожного сала называется угрем. Однако если путь к поверхности кожи блокируется, пора инфицируется и воспаляется, в результате чего образуется возвышающийся над кожей заполненный гноем бугорок красного цвета, называемый прыщом. Более глубокие и более серьезные инфекции могут привести к образованию плотных узелков под поверхностью кожи, называемых кистами.

У людей любого возраста могут появляться угри, и у большинства хотя бы иногда на протяжении жизни возникает угревая сыпь. Часто угревая сыпь развивается в период полового созревания и у женщин в определённые фазы менструального цикла из-за повышения выработки гормонов.

Угревую сыпь в большинстве случаев удается вылечить обычным мытьём с мылом и использованием безрецептурных средств для местного применения. Однако если угревая сыпь стабильно распространяется на большую площадь и вызывает болезненность или шрамы, может потребоваться лечение у врача.

По этим темам