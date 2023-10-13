Кожа содержит много крошечных волосяных фолликулов или пор. Каждая пора содержит волос и состоящую из нескольких долек железу, называемую сальной железой. Сальные железы вырабатывают жирное вещество, называемое кожным салом, которое обычно перемещается вверх по поре и смазывает волос и кожу.

Акне развивается, если поры забиваются избытком кожного сала и мертвых клеток кожи. Если поры забиваются частично, но путь к поверхности кожи остается открытым, темная поверхность высохшего кожного сала называется угрем. Однако если путь к поверхности кожи блокируется, пора инфицируется и воспаляется, в результате чего образуется возвышающийся над кожей заполненный гноем бугорок красного цвета, называемый прыщом. Более глубокие и более серьезные инфекции могут привести к образованию плотных узелков под поверхностью кожи, называемых кистами.

У людей любого возраста могут появляться угри, и у большинства хотя бы иногда на протяжении жизни возникает угревая сыпь. Часто угревая сыпь развивается в период полового созревания и у женщин в определённые фазы менструального цикла из-за повышения выработки гормонов.