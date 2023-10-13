Иногда, неровности венозной стенки (особенно в областях замедленного кровотока, таких как область вокруг венозного клапана) могут вызвать образование сгустка крови или тромба. После его образования дополнительные отложения фибрина и эритроцитов могут привести к росту тромба внутри вены. Кроме того, что это вызывает воспаления вены и обструкцию кровообращения, существует значительный риск, что целый венозный тромб или его часть может оторваться и перемещаться в кровеносном русле. Эти подвижные тромбы или эмболы в конечном итоге могут оседать в кровеносных сосудах легких. Застрявший тромб, который называют «легочным эмболом», может препятствовать току крови к легким и привести к появлению одышки, головокружения, кашля, боли в груди и даже потере сознания или смерти.