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Тромбоэмболия легочной артерии

Кровеносная система несет кровь по всему телу через сложную сеть артерий и вен. Венозная система — часть кровеносной системы, которая использует вены для возврата использованной или бедной кислородом крови к сердцу и легким.

Иногда, неровности венозной стенки (особенно в областях замедленного кровотока, таких как область вокруг венозного клапана) могут вызвать образование сгустка крови или тромба. После его образования дополнительные отложения фибрина и эритроцитов могут привести к росту тромба внутри вены. Кроме того, что это вызывает воспаления вены и обструкцию кровообращения, существует значительный риск, что целый венозный тромб или его часть может оторваться и перемещаться в кровеносном русле. Эти подвижные тромбы или эмболы в конечном итоге могут оседать в кровеносных сосудах легких. Застрявший тромб, который называют «легочным эмболом», может препятствовать току крови к легким и привести к появлению одышки, головокружения, кашля, боли в груди и даже потере сознания или смерти.

Развитие тромбоэмболии легочной артерии является неотложным заболеванием, требующим незамедлительной медицинской помощи.

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