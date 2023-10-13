Клетки крови вырабатываются в костном мозге. Три основные компонента крови включают эритроциты, переносящие кислород; белые кровяные клетки, или лейкоциты, которые борются с инфекцией; и тромбоциты, способствующие образованию сгустков крови. При травме кровеносного сосуда тромбоциты прикрепляются к поверхности поврежденного сосуда и высвобождают определенные химические вещества. Эти химические вещества привлекают еще больше тромбоцитов, а также эритроциты, образующие сгусток крови или тромб. По мере роста тромба кровеносный сосуд сужается, тем самым уменьшая кровопотерю. Этот процесс называется свертыванием крови. Нормальное количество тромбоцитов варьируется в диапазоне от 150 000 до 350 000 тромбоцитов на микролитр. Тромбоцитопения — это нарушение, характеризующееся недостаточным уровнем тромбоцитов. При снижении количества тромбоцитов организм не способен образовывать сгустки крови и, следовательно, не может контролировать кровотечение. При сравнительно небольшой травме может возникнуть кровоподтек и кровотечение. Когда количество тромбоцитов достигает 10 000 тромбоцитов на микролитр, кровотечение может развиться без травмы. Тромбоцитопения, вызванная химиотерапией — это нарушение, которое представляет собой нежелательный эффект химиотерапии. Противоопухолевые препараты не только уничтожают опухолевые клетки, но также могут повредить клетки, образующие тромбоциты, в костном мозге. Степень тяжести этого нарушения зависит от типа химиотерапии и продолжительности лечения. К счастью, тромбоцитопению, вызванную химиотерапией, можно купировать с помощью переливания тромбоцитов, дополнительными лекарственными препаратами, такими как факторы роста клеток крови, или трансплантацией стволовых клеток крови.