С помощью цветовой эходоплерокардиографии получают двумерное движущееся изображение сердца. Вверху слева можно увидеть бьющееся сердце с открывающимися и закрывающимися сердечными клапанами. Цветная допплерография используется, чтобы показать направление и скорость кровотока через предсердия и желудочки.