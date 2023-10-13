Трансторакальная эхокардиография
С помощью цветовой эходоплерокардиографии получают двумерное движущееся изображение сердца. Вверху слева можно увидеть бьющееся сердце с открывающимися и закрывающимися сердечными клапанами. Цветная допплерография используется, чтобы показать направление и скорость кровотока через предсердия и желудочки.
Видео из Центра по биомедицинским сообщениям — Колледж врачей и хирургов, Колумбийский университет (Center for Biomedical Communications, College of Physicians and Surgeons, Columbia University).