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Травма вращательной манжеты плеча

Мышца плечевого пояса находится в плече. Она включает в себя мышцы и сухожилия, которые соединяют плечевую кость с лопаткой. Они образуют шарнирное соединение, а их совместная работа создает самый гибкий сустав в организме. Возраст, неправильная осанка, травмы и поднятие излишних тяжестей могут увеличить риск повреждения мышцы плечевого пояса. Травмы могут привести к воспалению сухожилий, и, если их не лечить, оно может разорваться. Как правило, отдых и лечебная физкультура помогают залечить травмированную мышцу плечевого пояса. Однако иногда требуется хирургическое вмешательство.

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