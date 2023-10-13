Небные миндалины (гланды) — два скопления лимфоидной ткани, которые расположены по обе стороны горла. Функция миндалин состоит в захвате поступающих бактерий и вирусов, которые могут войти в организм через горло. Тем не менее, иногда гланды сами поражаются инфекцией. В этом случае может возникнуть повышение температуры тела и боль в горле. Обычно гланды становятся красными и опухшими, и на них часто появляются белые пятна.

Частые воспаления небных миндалин могут потребовать тонзиллэктомии (хирургического удаления гланд). Существует много способов удаления гланд. Однако в настоящее время чаще всего применяется метод электрокаутеризации, во время которой хирург для удаления гланд использует электричество, проводимое через хирургический инструмент. При использовании этого метода кровотечение сводится к минимуму. Также может использоваться техника проволочной петли, во время которого врач захватывает миндалины острой проволочной петлей и срезает их. Торнвальдт

Тонзиллэктомия в целом не влияет на способность человека бороться с инфекциями. Количество инфекций горла можно уменьшить, но не устранить их полностью.