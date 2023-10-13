Селезенка является относительно хрупким органом, расположенным в верхней левой части брюшной полости позади желудка. Она помогает производить, хранить и фильтровать кровь, а также играет определенную роль в иммунной системе организма. Сильный удар в левую часть брюшной полости, например, в результате спортивной или автомобильной травмы, может привести к повреждению селезенки. При таких заболеваниях, как лейкемия или гемолитическая анемия, также может потребоваться спленэктомия. Спленэктомия — это хирургическое удаление селезенки в результате травмы или болезни. Во время операции поврежденная селезенка отсоединяется от других органов и удаляется. Хотя печень и берет на себя функции селезенки после спленэктомии, кровь не фильтруется настолько тщательно, как раньше. После спленэктомии у пациентов повышается риск развития бактериальных инфекций. Существует несколько возможных осложнений, связанных с этой процедурой, которые следует обсудить с врачом до начала хирургического вмешательства.