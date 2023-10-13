Спирометрию применяют для исследования функции легких. Человек дышит нормально, а затем делает быстрый глубокий вдох через мундштук с прикрепленными трубками. Затем он делает быстрый выдох до максимально возможного освобождения легких от воздуха. Эти дыхательные движения измеряются с помощью спирометра (справа), имеющего черную пластмассовую приставку, которая поднимается и опускается при каждом полном дыхательном цикле. Множество спирометров электронные, и у них отсутствует поршень или меха, которые двигаются, когда человек дышит.