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Спинномозговая пункция (люмбальная пункция)

Спинной мозг представляет собой пучок нервов, которые проходят от основания головного мозга вдоль всей спины. Они отвечают за управление мышцами и движением, а также за чувство осязания. Он защищен костями позвоночника, а слой жидкости, который окружает его, называется спинномозговой жидкостью.

Спинномозговая пункция — это процедура, которую делают для обнаружения инфекции, злокачественных новообразований и кровотечения в этой области путем взятия образца спинномозговой жидкости. Во время этой процедуры пациенту предлагают лечь на бок, с коленями, прижатыми к груди. Иногда пациенту предлагают наклониться вперед в положении сидя.

После того как врач найдет соответствующую область в поясничном отделе позвоночника, эту область очищают и обезболивают с помощью местной анестезии. Затем длинная игла вставляется ​​между двумя позвонками, пока не достигнет места в непосредственной близости от мембраны, которая окружает спинномозговую жидкость, так называемой «твердой мозговой оболочки». Затем игла пронзает твердую мозговую оболочку и достигает спинномозговой жидкости. После этого подсоединяют трубку, с помощью которой набирают жидкость. Жидкость собирается во флаконы, которые направляются в лабораторию для анализа. Процедура завершается наложением повязки на место введения иглы.

Пациента просят не мыться в течение 24 часов.

В лаборатории образец жидкости исследуют по нескольким разным параметрам. Наличие эритроцитов может указывать на кровотечение вокруг головного или спинного мозга. Лейкоциты и/или некоторые белки могут быть признаком опухоли или инфекции, такой как менингит.

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