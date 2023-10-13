Синдром дефицита внимания с гиперактивностью или СДВГ — распространенная психофизиологическая проблема, которая случается у детей, а также у некоторых взрослых. Данные некоторых исследований показывают, что причиной СДВГ является генетический дефицит некоторых нейротрансмиттеров.

Мозг состоит из миллионов нервных клеток, соединяющихся между собой, называемых нейронами. Для того, чтобы человек мог думать, двигаться или чувствовать, эти нейроны должны взаимодействовать друг с другом. Они делают это, отправляя и получая химические сообщения, называемые нейротрансмиттерами.

Когда нейротрансмиттер выходит из нейрона, он пересекает щель под названием «синапс» и связывается с рецептором другого нейрона, тем самым передавая сигнал.

Симптомы этого расстройства включают импульсивность, гиперактивность и неспособность удерживать внимание.