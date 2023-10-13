Во время беременности кишечный тракт плода выстлан темно-зеленым фекальным материалом под названием «меконий». Во время нахождения в матке ряд факторов может привести к усиленному движению кишечника и расслаблению анального сфинктера. Это приводит к попаданию мекония в амниотическую жидкость. Когда это происходит, амниотическая жидкость и меконий смешиваются, образовывая густую жидкость с зелеными пятнами.

САМ может развиваться, если ребенок открывает рот или дышит во время родов, в результате чего смесь мекония попадает в легкие. Патологическое состояние плода и переношенная беременность являются наиболее распространенными причинами развития аспирации мекония, но она также связана с малым размером плода для гестационного возраста, осложнениями с пуповиной, хроническими заболеваниями и недостаточным внутриутробным ростом.

Аспирация мекония может привести к частичной или полной закупорке дыхательных путей ребенка. Меконий попадает в дыхательные пути, когда ребенок выдыхает. Легкое, в которое попал меконий, может слишком расшириться. Слишком большое расширение части легкого в конечном итоге может привести к разрыву, а затем и к коллапсу легкого. Меконий также вызывает раздражение дыхательных путей и легких младенца.