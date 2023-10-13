Кровотечение возникает в случае разрыва стенки кровеносного сосуда. Контроль за кровотечением (гемостаз) начинается с активации содержащихся в крови тромбоцитов (которые принимают игольчатую форму) и их приклеивания к пораженному участку. Тромбоциты, клетки крови, коллаген и другие белки формируют сеть. Эта сеть, укрепленная длинными нитями нерастворимых фибринов, захватывает большее количество тромбоцитов и клеток крови, в результате чего формируется сгусток, закупоривающий разрыв. Сгусток растворяется по мере того, как кровеносный сосуд восстанавливается.