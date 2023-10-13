Сгибание колена с сопротивлением
1. Подождите, пока воспаление не пройдет и колено может будет сгибать без боли.
2. Лягте на живот с выпрямленными коленями.
4. Согните колено, насколько можно дальше, не вызывая боли.
5. Медленно вернитесь в исходное положение.
6. Делайте 3 подхода по 10 повторов 1 раз в день.
7. Специальные инструкции
а. Начните с наименьшего сопротивления, постепенно добавляя вес, который можете выдержать. Можно также использовать резинку для дополнительного сопротивления.
б. Сосредоточьтесь на этапе снижения, снижая колено на счет 4 и выпрямляя колено в исходное положение, и на счет 2 сгибая колено.
Любезно предоставлено мемориальным госпиталем Тома, отделение физиотерапии, Тома, Висконсин; Элизабет К.K. Бендер, магистр физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер, сертифицированный специалист по силовой и общей физической подготовке; и Уитни Гневикоу, доктор физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер.