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Сгибание колена с сопротивлением

1. Подождите, пока воспаление не пройдет и колено может будет сгибать без боли.

2. Лягте на живот с выпрямленными коленями.

4. Согните колено, насколько можно дальше, не вызывая боли.

5. Медленно вернитесь в исходное положение.

6. Делайте 3 подхода по 10 повторов 1 раз в день.

7. Специальные инструкции

а. Начните с наименьшего сопротивления, постепенно добавляя вес, который можете выдержать. Можно также использовать резинку для дополнительного сопротивления.

б. Сосредоточьтесь на этапе снижения, снижая колено на счет 4 и выпрямляя колено в исходное положение, и на счет 2 сгибая колено.

Любезно предоставлено мемориальным госпиталем Тома, отделение физиотерапии, Тома, Висконсин; Элизабет К.K. Бендер, магистр физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер, сертифицированный специалист по силовой и общей физической подготовке; и Уитни Гневикоу, доктор физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер.

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