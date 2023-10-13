1. Подождите, пока воспаление не пройдет и колено может будет сгибать без боли.

2. Лягте на живот с выпрямленными коленями.

4. Согните колено, насколько можно дальше, не вызывая боли.

5. Медленно вернитесь в исходное положение.

6. Делайте 3 подхода по 10 повторов 1 раз в день.

7. Специальные инструкции

а. Начните с наименьшего сопротивления, постепенно добавляя вес, который можете выдержать. Можно также использовать резинку для дополнительного сопротивления.