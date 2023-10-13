1. Поместите предплечье на стол ладонью вверх, свисающей с края стола.

2. Согните запястье вверх в кулак, сгибая его.

3. Медленно опустите и распрямите запястье в исходное положение.

4. Делайте 3 подхода по 10 повторов 1 раз в день.

5. Специальные инструкции

а. Сконцентрируйтесь на этапе снижения, на счет 4 разгибая запястье вниз в исходное положение, а на счет 2 сгибая запястье.

б. Начните с легкого веса (например, бутылки с водой) или без веса.