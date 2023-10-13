Сгибание кисти с сопротивлением с весом
1. Поместите предплечье на стол ладонью вверх, свисающей с края стола.
2. Согните запястье вверх в кулак, сгибая его.
3. Медленно опустите и распрямите запястье в исходное положение.
4. Делайте 3 подхода по 10 повторов 1 раз в день.
5. Специальные инструкции
а. Сконцентрируйтесь на этапе снижения, на счет 4 разгибая запястье вниз в исходное положение, а на счет 2 сгибая запястье.
б. Начните с легкого веса (например, бутылки с водой) или без веса.
в. Может также делать упражнения с резинками для сопротивления.
Любезно предоставлено мемориальным госпиталем Тома, отделение физиотерапии, Тома, Висконсин; Элизабет К.K. Бендер, магистр физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер, сертифицированный специалист по силовой и общей физической подготовке; и Уитни Гневикоу, доктор физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер.