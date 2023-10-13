Во время пищеварительного процесса большая часть съеденной пищи превращается в глюкозу (сахар в крови). Глюкоза циркулирует в кровотоке и используется в качестве питательного вещества для клеток организма. Однако клетки не могут поглощать глюкозу в одиночку. Сначала с поверхностью клеток должен связаться гормон инсулин, который вырабатывается в поджелудочной железе. Когда это происходит, клетки организма активируются и приобретают способность поглощать глюкозу. Этот процесс возвращает уровень сахара в крови организма к нормальному.

Сахарный диабет представляет собой заболевание, которое влияет на способность организма эффективно использовать глюкозу в крови. При сахарном диабете 1 типа поджелудочная железа вырабатывает недостаточное количество инсулина, поэтому поглощения глюкозы клетками для восполнения их энергии не происходит. При сахарном диабете 2 типа инсулин вырабатывается, но не используется должным образом, и эффективного поглощения глюкозы клетками не происходит. Оба типа диабета имеют одно и то же следствие: глюкоза не поглощается клетками. Вот почему у людей, страдающих диабетом, высокий уровень сахара в крови. Из-за недостатка глюкозы клетки испытывают дефицит энергии и «голодают». Независимо от типа диабета, больные должны контролировать уровень сахара в крови. В зависимости от типа и тяжести заболевания контролировать диабет можно с помощью диеты или лекарств.