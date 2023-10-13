Растяжение четырехглавой мышцы бедра в положении лежа на животе
1. Лягте на живот.
2. Согните травмированное колено и оберните полотенце вокруг лодыжки.
3. Осторожно потяните полотенце, чтобы растянуть мышцы передней части бедра, подтягивая лодыжку к ягодицам.
4. Держите растяжку в течение 30 секунд.
5. Делайте 1 подход по 4 повтора 3 раза в день.
6. Повторите с другой ногой.
7. Специальные инструкции
а. Для дополнительной растяжки поместите свернутое полотенце под и чуть выше колена, чтобы слегка растянуть бедро.
Любезно предоставлено мемориальным госпиталем Тома, отделение физиотерапии, Тома, Висконсин; Элизабет К.K. Бендер, магистр физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер, сертифицированный специалист по силовой и общей физической подготовке; и Уитни Гневикоу, доктор физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер.