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Растяжение четырехглавой мышцы бедра в положении лежа на животе

1. Лягте на живот.

2. Согните травмированное колено и оберните полотенце вокруг лодыжки.

3. Осторожно потяните полотенце, чтобы растянуть мышцы передней части бедра, подтягивая лодыжку к ягодицам.

4. Держите растяжку в течение 30 секунд.

5. Делайте 1 подход по 4 повтора 3 раза в день.

6. Повторите с другой ногой.

7. Специальные инструкции

а. Для дополнительной растяжки поместите свернутое полотенце под и чуть выше колена, чтобы слегка растянуть бедро.

Любезно предоставлено мемориальным госпиталем Тома, отделение физиотерапии, Тома, Висконсин; Элизабет К.K. Бендер, магистр физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер, сертифицированный специалист по силовой и общей физической подготовке; и Уитни Гневикоу, доктор физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер.

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