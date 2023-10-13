2. Согните травмированное колено и оберните полотенце вокруг лодыжки.

3. Осторожно потяните полотенце, чтобы растянуть мышцы передней части бедра, подтягивая лодыжку к ягодицам.

5. Делайте 1 подход по 4 повтора 3 раза в день.

6. Повторите с другой ногой.

а. Для дополнительной растяжки поместите свернутое полотенце под и чуть выше колена, чтобы слегка растянуть бедро.