1. Встаньте на расстоянии около 30 см от стены, травмированная нога ближе к стене.

2. Поставьте здоровую ногу перед травмированной.

3. Держите травмированное колено прямо.

4. Сгибайте туловище по направлению от стены так, чтобы бедро на травмированной стороне приближалось к стене.

5. Не допускайте наклона вперед в талии.

6. Держите растяжку в течение 30 секунд.