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Растяжение подвздошно-большеберцового тракта в положении стоя

1. Встаньте на расстоянии около 30 см от стены, травмированная нога ближе к стене.

2. Поставьте здоровую ногу перед травмированной.

3. Держите травмированное колено прямо.

4. Сгибайте туловище по направлению от стены так, чтобы бедро на травмированной стороне приближалось к стене.

5. Не допускайте наклона вперед в талии.

6. Держите растяжку в течение 30 секунд.

7. Делайте 1 подход по 4 повтора 3 раза в день.

Любезно предоставлено мемориальным госпиталем Тома, отделение физиотерапии, Тома, Висконсин; Элизабет К.K. Бендер, магистр физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер, сертифицированный специалист по силовой и общей физической подготовке; и Уитни Гневикоу, доктор физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер.

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