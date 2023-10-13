Растяжение подвздошно-большеберцового тракта в положении стоя
1. Встаньте на расстоянии около 30 см от стены, травмированная нога ближе к стене.
2. Поставьте здоровую ногу перед травмированной.
3. Держите травмированное колено прямо.
4. Сгибайте туловище по направлению от стены так, чтобы бедро на травмированной стороне приближалось к стене.
5. Не допускайте наклона вперед в талии.
6. Держите растяжку в течение 30 секунд.
7. Делайте 1 подход по 4 повтора 3 раза в день.
Любезно предоставлено мемориальным госпиталем Тома, отделение физиотерапии, Тома, Висконсин; Элизабет К.K. Бендер, магистр физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер, сертифицированный специалист по силовой и общей физической подготовке; и Уитни Гневикоу, доктор физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер.