Разгибание бедра
1. Лягте на живот, держите колено прямо с травмированной стороны.
2. Сожмите мышцы живота.
3. Поднимите травмированную ногу с пола/стола.
4. Вернитесь в исходное положение.
5. Делайте 3 подхода по 10 повторов 1 раз в день.
6. Специальные инструкции
а. Держите колени прямо и сжимайте пресс во время повторения.
Любезно предоставлено мемориальным госпиталем Тома, отделение физиотерапии, Тома, Висконсин; Элизабет К.K. Бендер, магистр физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер, сертифицированный специалист по силовой и общей физической подготовке; и Уитни Гневикоу, доктор физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер.