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Разгибание бедра

1. Лягте на живот, держите колено прямо с травмированной стороны.

2. Сожмите мышцы живота.

3. Поднимите травмированную ногу с пола/стола.

4. Вернитесь в исходное положение.

5. Делайте 3 подхода по 10 повторов 1 раз в день.

6. Специальные инструкции

а. Держите колени прямо и сжимайте пресс во время повторения.

Любезно предоставлено мемориальным госпиталем Тома, отделение физиотерапии, Тома, Висконсин; Элизабет К.K. Бендер, магистр физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер, сертифицированный специалист по силовой и общей физической подготовке; и Уитни Гневикоу, доктор физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер.

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