Сердце представляет собой мышцу, которая ритмично сокращается на протяжении всей нашей жизни. Каждый удар стимулируется электрическим сигналом, который генерируется проводящей системой сердца. Нормальная частота сердцебиений составляет от 60 до 100 ударов в минуту.

При нормальном ритме сердцебиений электрический сигнал проходит по конкретному пути через структуры сердца. Сигнал берет начало в синоатриальном или СА узле, расположенном в правом предсердии. СА узел запускает сокращение предсердий, которые выталкивают кровь в желудочки. Затем электрический сигнал проходит через атриовентрикулярный или АВ узел и попадает в желудочки. Здесь сигнал вызывает сокращение желудочков, которые перекачивают кровь в легкие и по всему телу.

Иногда нарушение проводящей системы заставляет сердце биться слишком быстро, слишком медленно или вызывает неустойчивый или нерегулярный сердечный ритм. Радиочастотная абляция — это медицинская процедура, используемая для коррекции аритмии или нарушений ритма сердца.

Перед абляцией выполняют электрофизиологические исследования для определения точного очага в сердце, подлежащего лечебному воздействию. Во время процедуры абляции катетер вставляют в вену на ноге и продвигают через вену к сердцу. При достижении катетером намеченного участка в сердце электроды на кончике катетера начинают испускать радиоволны. Их энергия нагревает и разрушает ткань сердца, обусловливающую аномальный ритм. В большинстве случаев после абляции происходит восстановление нормального сердечного ритма. Тем не менее, некоторым пациентам может по-прежнему требоваться медикаментозная терапия или установка кардиостимулятора.