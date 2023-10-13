Вирусы — это возбудители инфекции, которые попадают в здоровые клетки и размножаются в них. Для того, чтобы вирус мог прикрепиться, рецепторы вируса должны связаться с рецепторами на внешней стороне здоровой клетки. Это дает возможность вирусной мембране слиться с клеточной мембраной и высвободить генетический материал, используемый для репликации вируса.

После того, как вирус размножится внутри клетки, он может оставаться в состоянии покоя в течение длительного периода времени или же сразу выйти и прикрепиться к другим здоровым клеткам, чтобы снова начать процесс инфицирования.

Многие заболевания вызваны вирусами, такими как грипп, ветрянка, гепатит и ВИЧ. В то время, как они отличаются по симптомам, таким как повышенная температура и слабость, некоторые не вызывают никаких симптомов вообще.

Возможность выздоровления зависит от типа вируса. Вирусы могут причинить вред и, при отсутствии лечения, могут привести к фатальному исходу.

Противовирусные препараты действуют путем остановки инфекционного процесса. В зависимости от вируса и препарата, блокирование процесса может происходить в самых разных местах. Один препарат не дает вирусу слиться со здоровой клеткой, блокируя рецептор, который помогает вирусу связываться с клеткой. После утраты этой возможности связываться вирусы не могут войти в клетку или заразить ее.

Иногда несколько препаратов используются для лечения конкретной инфекции; таким образом нарушается несколько вирусных процессов, и шансы пациента на выздоровление от инфекции улучшаются.

В то время как некоторые вирусные инфекции, такие как гепатит или ВИЧ, нельзя полностью вылечить, нормальное состояние здоровья пациента можно возвратить, контролируя вирус и предотвращая нанесение дальнейшего вреда организму.