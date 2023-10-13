Сердце — это пульсирующая мышца, которая непрерывно качает кровь к остальным органам и тканям. То, что мы обычно называем сердцебиение, на самом деле — ритмичное сокращение четырех камер сердца. Каждое биение сердца стимулируется электрическими сигналами, которые проходят через определенный путь в сердце. Эти сигналы можно отследить и записать с помощью электрокардиограммы или ЭКГ. Электрический сигнал сердца возникает в синоатриальном узле, или СА-узле, который расположен в правой верхней камере, или предсердии. Затем сигнал проходит как через правое, так и через левое предсердие, заставляя их сжиматься и проталкивать кровь в нижние камеры, или желудочки. Электрический сигнал проходит в желудочки через атриовентрикулярный узел, или АВ-узел, а затем в ткань, которая отделяет желудочки через пучок Гиса. Сигнал проходит вниз по пучку, в левую и правую ножки пучка Гиса, расположенные в желудочках. Когда сигнал достигает желудочков, это заставляет желудочки сокращаться и перекачивать кровь в легкие и весь организм, выполняя сердцебиение. Эта система функционирует как собственным кардиостимулятор организма и поддерживает нормальную скорость сердцебиения на уровне от 60 до 100 ударов в минуту. Если деятельность этой системы прерывается из-за повреждения сердца или других патологий, это может привести к тому, что сердце будет биться с аномальной скоростью или с неправильным ритмом. Если это произойдет, кровоток к мозгу и другим частям тела может быть нарушен.