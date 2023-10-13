Во время пробы на толерантность к физической нагрузке (пробы с физической нагрузкой) пациент идет по беговой дорожке с повышением темпа. Пациенту надевают манжету для измерения артериального давления, с помощью которой контролируют артериальное давление в течение всей процедуры. Видеомонитор отображает пульс и ЭКГ. Результаты помогают определить наличие либо отсутствие ишемической болезни сердца.