При утрате 85–90 % функции почек используется термин «почечная недостаточность терминальной стадии» и рекомендуется диализ. Тип диализа, при котором функция пораженных почек заменяется аппаратом искусственной почки для фильтрации крови, называется гемодиализом. Во время этой процедуры кровь медленно извлекается из организма и проходит через специальный фильтр, называемый диализатором, где удаляются отходы жизнедеятельности и лишняя жидкость. Затем очищенная и отфильтрованная кровь возвращается в организм.