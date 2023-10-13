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Пособие при родах

Во время беременности матка служит вместилищем для развивающегося плода и защищает его в течение примерно 40 недель.

Когда плод созрел и началась родовая деятельность, ребенок совершает серию движений, которые помогают ему пройти через родовой канал.

Однако в некоторых случаях ребенок может застрять в родовом канале. Это может произойти в следующих случаях:

  • Если ребенок не занял надлежащего положения

  • Если схватки неожиданно прекращаются

  • Или если размеры ребенка слишком велики, чтобы пройти через родовой канал

В этих ситуациях для содействия родовому процессу может быть использован вакуум-экстрактор.

Для выполнения вакуум-экстракции во влагалище вводится чашечка колоколообразной или чашевидной формы, и помещается на головку плода. Затем на чашку оказывают всасывающее действие при помощи ручного или электрического насоса. При помощи вакуум-экстрактора к плоду прилагают тянущее усилие, пока его головка не появится из родового канала. В этом момент чашка снимается и роды продолжаются обычным образом.

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