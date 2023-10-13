Во время беременности матка служит вместилищем для развивающегося плода и защищает его в течение примерно 40 недель.

Когда плод созрел и началась родовая деятельность, ребенок совершает серию движений, которые помогают ему пройти через родовой канал.

Однако в некоторых случаях ребенок может застрять в родовом канале. Это может произойти в следующих случаях:

Если ребенок не занял надлежащего положения

Если схватки неожиданно прекращаются

Или если размеры ребенка слишком велики, чтобы пройти через родовой канал

В этих ситуациях для содействия родовому процессу может быть использован вакуум-экстрактор.