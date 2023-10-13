Пособие при родах
Во время беременности матка служит вместилищем для развивающегося плода и защищает его в течение примерно 40 недель.
Когда плод созрел и началась родовая деятельность, ребенок совершает серию движений, которые помогают ему пройти через родовой канал.
Однако в некоторых случаях ребенок может застрять в родовом канале. Это может произойти в следующих случаях:
Если ребенок не занял надлежащего положения
Если схватки неожиданно прекращаются
Или если размеры ребенка слишком велики, чтобы пройти через родовой канал
В этих ситуациях для содействия родовому процессу может быть использован вакуум-экстрактор.
Для выполнения вакуум-экстракции во влагалище вводится чашечка колоколообразной или чашевидной формы, и помещается на головку плода. Затем на чашку оказывают всасывающее действие при помощи ручного или электрического насоса. При помощи вакуум-экстрактора к плоду прилагают тянущее усилие, пока его головка не появится из родового канала. В этом момент чашка снимается и роды продолжаются обычным образом.