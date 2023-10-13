1. Начните с отведенной в сторону рукой, держите локоть прямо и большой палец вверх.

2. Выдвиньте руку вперед приблизительно на 30 градусов.

3. В этом положении поднимите руку вверх, не выходя из безболезненного диапазона.

4. Вернитесь в исходное положение.

5. Делайте 3 подхода по 10 повторов 1 раз в день.