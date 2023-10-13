Подъем плеча под углом к плоскости лопатки в положении стоя
1. Начните с отведенной в сторону рукой, держите локоть прямо и большой палец вверх.
2. Выдвиньте руку вперед приблизительно на 30 градусов.
3. В этом положении поднимите руку вверх, не выходя из безболезненного диапазона.
4. Вернитесь в исходное положение.
5. Делайте 3 подхода по 10 повторов 1 раз в день.
6. Добавьте легкое отягощение в зависимости от переносимости нагрузки.
Любезно предоставлено мемориальным госпиталем Тома, отделение физиотерапии, Тома, Висконсин; Элизабет К.K. Бендер, магистр физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер, сертифицированный специалист по силовой и общей физической подготовке; и Уитни Гневикоу, доктор физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер.