Предоставлено Вамmsd logo
This site is not intended for use in the Russian Federation
skip to main content
MSDСправочник MsdПользовательская версия
Search icon

Подъем плеча под углом к плоскости лопатки в положении стоя

1. Начните с отведенной в сторону рукой, держите локоть прямо и большой палец вверх.

2. Выдвиньте руку вперед приблизительно на 30 градусов.

3. В этом положении поднимите руку вверх, не выходя из безболезненного диапазона.

4. Вернитесь в исходное положение.

5. Делайте 3 подхода по 10 повторов 1 раз в день.

6. Добавьте легкое отягощение в зависимости от переносимости нагрузки.

Любезно предоставлено мемориальным госпиталем Тома, отделение физиотерапии, Тома, Висконсин; Элизабет К.K. Бендер, магистр физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер, сертифицированный специалист по силовой и общей физической подготовке; и Уитни Гневикоу, доктор физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер.

По этим темам